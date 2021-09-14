بجاية.. استفادة 800 طفل من المناطق المتضررة من الحرائق بيوم ترفيهي في ملبو

تكفلت مديرية الشباب و الرياضة لولاية بجاية بيوم ترفيهي لفائدة 800 طفل ينحدرون من ست بلديات إجتاحتها موجة الحرائق الأخيرة. حيث قضى هؤلاء الأطفال يوما ترفيهيا بساحل ملبو وتيشي.

كما خصّصت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع ديوان بيوت الشباب، طاقما تربويا ونفسانيا. وهذا من أجل التكفل بهؤلاء البراعم استعدادا للدخول المدرسي الذي هو على الأبواب.

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