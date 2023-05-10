بجاية.. اكتشاف محل سري لبيع الخمور داخل مسكن

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز (2998) وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام محلية الصنع ببلدية الفلاي.

كما تعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيش. مفادها وجود مسكن بقرية ايت داود بلدية الفلاي يستغله مالكه في بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

على إثر ذلك وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم مداهمة المسكن السالف الذكر والخاص بشخص يبلغ من العمر 55 سنة. ينحدر من ولاية بجاية حيث تم العثور على ثلاث مجمدات وثلاجة معبأة بالمشروبات الكحولية محلية الصن. مختلفة الأنواع والأحجام حيث قدرت بـ(2998) وحدة. تم إنجاز ملف في القضية مع تسليم المحجوزات لمصالح أملاك الدولة.