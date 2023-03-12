بجاية..اكتشاف مذبح سري وحجز أزيد من 6 قناطير من الدجاج الفاسد

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لنشاط مذبح غير شرعي وحجز أزيد من 6 قناطير من اللّحوم البيضاء (دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء ) ببلدية بجاية.

وتعود وقائع القضية إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. مفادها وجود شخص يقوم بإستغلال مرآب تنعدم فيه شروط النظافة بالمكان المسمى بئر السلام بلدية بجاية.

وعلى إثر هذه المعلومة وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة ومداهمة المكان.

ليتم ضبط ومعاينة عملية ذبح الدجاج بطريقة غير شرعية على المباشر ومعاينة عدم إحترام أدنى شروط النظافة.

مع توقيف 5 أشخاص داخل المذبح غير الشرعي تتراوح أعمارهم مابين 25 و 48 سنة ينحدون من ولاية بجاية.

كما تم العثور على كمية معتبرة من الدجاج المذبوح غير منزوع الأحشاء غير نظيف وتنبعث منه روائح جد كريهة بالتنسيق مع مصالح الصحة والتجارة لولاية بجاية.

ليتبين أنه فاسد وغير صالح للإستهلاك البشري، ومواصلة للتحقيق مع صاحب المذبح تبين أنه لا يحوز على أية وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط.

ليتم رفع ضده المخالفات التالية، إنشاء منشأة مصنفة لذبح الدواجن بدون ترخيص.

وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري، إنعدام الوسم التجاري، إنعدام شهادة الإعتماد الصحي للمذبح. تم إنجاز ملف في القضية و إرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة المحجوزة.

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