بجاية: الأحرار يتصدرون مقاعد المجلس الولائي والأفافاس بالمركز الثاني

أحرزت قوائم الأحرار على حصة الأسد من مقاعد المجلس الشعبي الولائي لبجاية بحصدها 17 مقعدا من أصل 43 بحصة المجلس الشعبي الولائي.

و في هذا السياق يأتي هذا بعد الكشف عن النتائج الأولية التي افرزتها الإنتخابات المحلية 27 نوفمبر 2021 .

كما عاد المركز الثاني لحزب جبهة القوى الإشتراكية (الأفافاس) بـ 15 مقعدا فيما تحصل حزب جبهة التحرير الوطني(الأفالان) على 7 مقاعد

تليه قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي ( الأرندي) بـ 4 مقاعد.

بالمقابل أظهرت عملية التصويت على الأشخاص تحصل المترشح “محمود حجريوة” ممثلا لحزب جبهة التحرير الوطني على أكبر عدد من الأصوات بإحرازه على أزيد من ثلاثة ألاف صوت.

في إنتظار ما ستحمله فترة الطعون و ترسيم النتائج ثم تصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد لولاية بجاية.

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