بجاية.. الإطاحة بالمكني “الكوليرا ” وزميله طالب جامعي يحترفان سرقة الدراجات النارية في ظروف الليل

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في سرقة الدراجات النارية تتكون من شخصين تتراوح أعمارهما 22 و 25 سنة ينحدران من مدينة سيدي عيش ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة بلاغ وارد من طرف مواطن على الرقم الأخضر 1548 في وقت متأخر من الليل مفاده وجود شخصين قاما بسرقة دراجة نارية سالكين شارع فاتح محفوظي باتجاه شارع الأوراس بمدينة بجاية.

مباشرة تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان وبعد تمشيط المنطقة عثروا على دراجة نارية مخبأة بإحكام خلف شاحنة كانت مقبعة على حافة الطريق بالقرب من المجمع التجاري ريتاج مول بجاية.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد وجهة وهوية مشتبه فيهما ويتعلق الأمر بطالب جامعي وصديقه المسبوق القضائي المكنى ” الكوليرا “، بعد إعداد خطة تم توقيف المشتبه فيهما وقد ضبط بحوزتهما على قطع من المخدرات (كيف معالج) وكذا حقيبة ظهرية بداخلها مقلاع المسامير و قاطعة الحديد المستعملة في السرقة.

كما أثبت التحقيق تورط المشتبه فيهما في عدة قضايا مماثلة وبنفس الطريقة.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف الليل التعدد والكسر مع العود وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما عقوبة عامين حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 20.000 دج.