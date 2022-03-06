بجاية.. الأمن يطيح بثلاثيني يحترف السرقة في الأسواق الشعبية

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بجاية مجرم يبلغ من العمر 35 سنة يحترف السرقة بالأسواق الشعبية،

وتعود تفاصيل القضية بعد تسجيل عدة شكاوى لضحايا سرقة بالسوق الأسبوعي ” ايديمكو”.

وعلى إثرها تم إعداد خطة محكمة قصد الإيقاع بمحترفي السرقة وذلك بتكثيف التواجد الميداني لعناصر الشرطة سواء بالزي الرسمي والمدني على مستوى ذات السوق.

ليتمكن عناصر الشرطة من توقيف مجرم في حالة تلبس إقترف فعل السرقة بالنشل لهاتف نقال من جيب رجل مسن عمره يقارب السبعين سنة.

وقد تبين بأن المشتبه فيه معروف بتورطه بقضايا سرقة مماثلة.

و بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالنشل بالأماكن العامة.

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة 18 شهرا حبس نافذة مع أمر إيداع.

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من توقيف شخصين قاما بإختطاف قاصر .وتحويلها بإستعمال العنف على متن سيارة ببلدية بجاية.

تعود وقائع القضية، أثناء تلقي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجاية، مكالمة من طرف أحد المواطنات. مفادها تعرض قاصر للإختطاف ويتعلق الأمر بطفلة تبلغ من العمر17 سنة، تنحدر من ولاية بجاية. من طرف شخصين اثنين كانا على متن سيارة نوع لوقان داسيا، بقرية قورايا بلدية بجاية.

نتيجة لذلك وعلى الفور تم تفعيل مخطط السدود الموجهة من طرف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية.

كما تم وضع سدود عبر كامل الطرق والمفترقات المؤدية من وإلى بلدية بجاية .وهذا بإستعمال الثنائيات السينوتقينة. أين أسفرت العملية على توقيف الفاعلين بقرية قورايا بلدية بجاية في ظرف وجيز.

ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 22 و25 سنة على التوالي، ينحدران من ولاية بجاية، مع تحرير الفتاة. وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وتم إنجاز ملف في القضية. وسيتم تقديم الفاعلين أمام السلطات القضائية المختصة.