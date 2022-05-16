بجاية..الأمن يطيح بشخصين يحترفان السرقة باستحضار مركبة

ألقت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي تقريت التابع لأمن دائرة شميني ببجاية القبض على شخصين يبلغان 24 و 29 سنة.

واللذان ينحدران من الجزائر العاصمة، حيث يحترفان السرقة بالتعدد باستحضار مركبة.

وذلك إثر بلاغ من طرف الضحية مفاده قيام شخصين على متن مركبة بسرقة باب حديدي داخل ملكيته بالمكان المسمى أبادو بلدية فناية القصر.

وعلى الفور قامت عناصر الشرطة بنصب نقطة مراقبة على مستوى ط و 26 ، أين قاموا بتوقيف المركبة التي كانت معبأة بالباب الحديدي.

وبعد تفتيش المشتبه فيهما تم العثور بحوزة الأول على قطعة مخدرات وسجارة محشوة بها.

وسائق المركبة لا يحوز على الرخصة ليتم تحويلهما إلى مركز الشرطة للتحقيق معهما .إضافة إلى إنجاز ضد السالفي الذكر ملف جزائي لآجل قضية جنحة السرقة بالتعدد باستحضار مركبة .

حيث أنجز ملف جزائيين منفصلين، لأجل حيازة المخدرات لغرض الإستهلاك الشخصي الإستمرار في السياقة رغم التبليغ بالاحتفاظ برخصة السياقة ، وتم تقديمهما أمام النيابة بمحكمة سيدي عيش المختصة إقليميا

وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهما عقوبة 6 أشهر حبس نافذة ، و غرامة مالية قدرها 50 ألف دج لكل واحد منهما.

مع شهرين موقوفة النفاذ وغرامة قدرها 20الف دج لآجل حيازة المخدرات ،قضية الإستمرار في السياقة بالرغم من السحب حكم عليه بغرامة مالية قدرها 30 ألف دج.

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