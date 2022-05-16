بجاية..الأمن يطيح بشخصين يحترفان السرقة باستحضار مركبة
ألقت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي تقريت التابع لأمن دائرة شميني ببجاية القبض على شخصين يبلغان 24 و 29 سنة.
واللذان ينحدران من الجزائر العاصمة، حيث يحترفان السرقة بالتعدد باستحضار مركبة.
وذلك إثر بلاغ من طرف الضحية مفاده قيام شخصين على متن مركبة بسرقة باب حديدي داخل ملكيته بالمكان المسمى أبادو بلدية فناية القصر.
وعلى الفور قامت عناصر الشرطة بنصب نقطة مراقبة على مستوى ط و 26 ، أين قاموا بتوقيف المركبة التي كانت معبأة بالباب الحديدي.
وبعد تفتيش المشتبه فيهما تم العثور بحوزة الأول على قطعة مخدرات وسجارة محشوة بها.
وسائق المركبة لا يحوز على الرخصة ليتم تحويلهما إلى مركز الشرطة للتحقيق معهما .إضافة إلى إنجاز ضد السالفي الذكر ملف جزائي لآجل قضية جنحة السرقة بالتعدد باستحضار مركبة .
حيث أنجز ملف جزائيين منفصلين، لأجل حيازة المخدرات لغرض الإستهلاك الشخصي الإستمرار في السياقة رغم التبليغ بالاحتفاظ برخصة السياقة ، وتم تقديمهما أمام النيابة بمحكمة سيدي عيش المختصة إقليميا
وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهما عقوبة 6 أشهر حبس نافذة ، و غرامة مالية قدرها 50 ألف دج لكل واحد منهما.
مع شهرين موقوفة النفاذ وغرامة قدرها 20الف دج لآجل حيازة المخدرات ،قضية الإستمرار في السياقة بالرغم من السحب حكم عليه بغرامة مالية قدرها 30 ألف دج.
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حجزت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI)، بأمن بجاية جماعة إجرامية متكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 32سنة.
والدين يروجون المؤثرات العقلية ببجاية، وتعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات عن محاولة جماعة إجرامية منظمة.
والتي قامت بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بمدينة بجاية و ضواحيها.
وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث مع إعداد خطة محكمة والتي أفضت إلى تحديد هوية هذه الجماعة الإجرامية وتوقيف المشتبه فيهم.
وذلك على متن مركبة تجارية من نوع رونو ماستر على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بمدينة درقينة.
وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
حيث تقدر بـ 5760 قرص مهلوس من دواء “بريغابلين “على مهرب من دولة أجنبية.
كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 46000 دج، و مبلغ آخر من العملة الأجنبية الأورو.
كما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المؤثرات العقلية بغرض الإتجار من قبل جماعة إجرامية منظمة.
وجنحة تهريب مواد صيدلانية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.
طالع أيضا: بجاية.. إختفاء طالبة جامعية ببلدية أيث الرزين
أفادت عائلة دحماني القاطنة ببلدية أيث الرزين أقصى جنوب ولاية بجاية عن إختفاء إبنتهم المسماة”جزيرة” البالغة من العمر 26 سنة.
و هي طالبة جامعية. إختفت عن الأنظار منذ السبت 22 من هذا الشهر جانفي 2022 ولم يظهر عليها أي خبر الى غاية كتابة هذا المقال.
وتناشد عائلة الفتاة المفقودة كل شخص صادف أو شاهد هذه الفتاة بصورتها المرفقة أو لديه معلومات عنها الاتصال بالعائلتها ببلدية أيث الرزين.
أو الإتصال بالرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 أو الشرطة 1548 علما أن عائلة المفقودة تتجتاز أبام و فترات صعبة جراء إختفاء مفاحيء لإبنتهم.
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