بجاية: الأمن يطيح بطالب جامعي يروج المخدرات داخل الإقامات الجامعية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بطالب جامعي يبلغ من العمر 24 سنة يمتهن بيع وترويج المخدرات والمهلوسات في أوساط الطلبة داخل الإقامات الجامعية بمدينة بجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 مفادها التوجه إلى الإقامة الجامعية 17 أكتوبر لغرض تحويل شخص تم توقيفه على مستوى مركز الحراسة لذات الإقامة بتهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، على الفور تم التوجه إلى عين المكان، أين تبين بأن الأمر يتعلق بطالب جامعي مقيم بنفس الإقامة ينحدر من ولاية مجاورة يستغل غرفته لبيع وترويج المخدرات والمهلوسات وسط الطلبة داخل الإقامات الجامعية، وقد ضبط بغرفته بعد تفتيشها على كمية من المخدرات (كيف معالج) على شكل قطع صغيرة مهيأة للبيع، وثلاثة سكاكين صغيرة تستعمل في تقطيع المخدرات، بالإضافة إلى 14 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، ومبلغ مالي يفوق 03 ملايين سنتيم مشكل من مختلف الأوراق والقطع النقدية يعد من عائدات ترويج المخدرات. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) و مؤثرات عقلية لغرض إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.