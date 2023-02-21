بجاية.. الإطاحة بأربعيني مختص في سرقة المركبات وتوابعها

أوقفت عناصر الشرطة للأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية مجرم خطير مسبوق قضائي يبلغ من العمر 44 سنة مختص في سرقة المركبات وتوابعها بمدينة بجاية وضواحيها.

تفاصيل العملية، جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة على الساعة السادسة والنصف صباحا إتصال هاتفي على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 مفاده وجود شخص مشبوه بصدد سرقة بعض المركبات المركونة خلف حديقة التسلية علي بابا بمدينة بجاية.

وعلى الفور تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان وبوصولهم وجدوا الفاعل محاصرا من طرف مجموعة من المواطنين.

ليتم توقيفه وقد ضبط بحوزته على حقيبة ظهرية معبأة بأغراض تستعمل في عمليات السرقة والمتمثلة في كلاب، كيتور، قفازات، بدلات عمل خاصة و صدريات برتقالية.

بالإضافة إلى بعض المسروقات المتمثلة في آلة دفع إلكترونية، جهاز مولد ضغط الهواء، ومختلف الأغراض الأخرى الخاصة بالمركبات، بعد التحقيق مع المشتبه فيه تبين بأنه من معتادي الإجرام ومسبوق قضائي في قضايا السرقات المختلفة.

وهو محل شكاوي عديدة لمواطنين تعرضت مركباتهم للسرقة من الداخل من طرف مجهولين، حيث ينتهج أسلوب إجرامي ممنهج عن طريق تخريب زجاج أبوابها بإستعمال كلاب، بعدها يستعمل الكيتور لتمزيق غلاف المقاعد الخلفية ويتم فتح الصندوق الخلفي للمركبة ومن ثمة سرقة كل الأغراض المتواجدة بالداخل، وأحيانا كثيرة يستعمل بدلات عمل خاصة أو صدريات برتقالية للتمويه وإبعاد الشبهات.

وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة، متبوع بالتخريب العمدي لملك الغير مع توافر ظرف الليل مع العود، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.