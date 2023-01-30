بجاية: الإطاحة بأفراد شبكة إجرامية مختصة في السرقة بالشميني

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة شميني ببجاية من الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في السرقة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشبكة تتكون من 06 أشخاص يترأسهم مسبوق قضائي تتراوح أعمارهم بين 22 و 54 سنة مختصة في السرقة. وجاءت العملية بعد تعرض مؤسسة تربوية للسرقة بالكسر من طرف مجهولين. أين إستولى الفاعلون على مجموعة من الآلات وعتاد خاص بورشة الصيانة التابعة لذات المؤسسة.

مصالح الشرطة فور ذلك باشرت عملية التحقيق وبعد أبحاث وتحريات معمقة تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه. كما تم إسترجاع بعض الأغراض المسروقة والتي تم إخفائها على مستوى مستودع بالمنطقة في بجاية. التحقيق في شأن القضية مكّن من تحديد هوية 05 أشخاص آخرين متورطين في القضية. 03 منهم تورطوا مباشرة في عملية السرقة رفقة المشتبه فيه الأول، والباقون عن طريق إخفاء الأشياء المسروقة أو شرائها بأثمان بخسة.

وبعد توقيفهم تم إسترجاع باقي العتاد المسروق وإعادته للمؤسسة محل السرقة. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للسرقات. السرقة المقترنة بظرف الليل والتعدد والكسر وإستحضار مركبة. بالإضافة كذلك إلى إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي وشركائه الثلاثة أمر إيداع، والباقون إستفادوا من إستدعاء مباشر للجلسة.

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