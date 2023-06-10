بجاية: الإطاحة بأفراد شبكة بينهم طالب يحترفون التزوير

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 04 أشخاص مختصة في التزوير في محررات إدارية وأختام رسمية.

وجاءت تفاصيل العملية بعد إستغلال معلومات واردة إلى الفرقة مفادها قيام شخصين ينحدران من دائرة سوق الإثنين. ينشطان في مجال التزوير في محررات إدارية وأختام رسمية. ويعمل الأول مسير مكتب أعمال والثاني يعمل مسير وكالة لدراسة طلبات التأشيرة.

ليتم مباشرة إعداد خطة عملياتية وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة وبعد تفتيش مسكني المشتبه. فيهما تم ضبط العديد من الأختام المقلدة خاصة ببعض المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة. (مؤسسات خاصة بنوك مؤسسات إستشفائية عمومية وخاصة وكالات الضمان الإجتماعي…).

كما تم ضبط وحجز العديد من الوثائق والملفات المزورة تتمثل في كشوف حسابات بنكية. كشوف رواتب شهرية ملفات كاملة لعدة أسماء للإستفادة من تأشيرات السفر. شهادات الباكالوريا كشوفات النقاط كشوفات لعمليات بنكية شهادات عمل.

وتم خلال العملية حجز ورق خاص ومعدات وأجهزة إلكترونية تستعمل في عملية التزوير. كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 497000 دج ومبلغ بالعملة الصعبة يقدر بـ 1100 أورو يعد من عائدات عمليات التزوير.

ومكنت عملية التحقيق مع المشتبه فيهما من تحديد هوية شخصين آخرين متورطين في القضية وتوقيفهما، أحدهما طالب جامعي.

وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لأجل قضية جناية تقليد أختام الدولة وإستعمالها. وجناية التزوير وإستعمال المزور لمحررات تصدرها الإدارة العمومية جنحة التزوير في محررات مصرفية. أين صدر في حق 03 منهم أمر إيداع والطالب الجامعي وضع تحت إجراء الرقابة القضائية.