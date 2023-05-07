بجاية.. الإطاحة بأفراد عصابة لسرقة الدراجات النارية يقودها ميكانيكي

فككت عناصر الشرطة، التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، شبكة إجرامية تتكون من 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 سنة ينحدرون من ولاية بجاية مختصة في سرقة الدراجات النارية ببجاية.

وجاءت تفاصيل العملية بعد تسجيل شكوى 26 ضحية تعرضت دراجاتهم النارية للسرقة من طرف مجهولين بعد أن ركنوها ليلا بالقرب من مقرات إقامتهم وفي فترات متقاربة.

الفرقة المحققة وبمجرد تسجيل الشكاوى باشرت عمليات بحث وتحري واسعة أين تمكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة المتكونة من 10 أشخاص يقودهم مشتبه فيه يعمل ميكانيكي. ومن ضمن أفراد هذه الشبكة 03 قصر.

وبعد وضع خطة محكمة تم توقيف المشتبه فيهم تواليا بإستثناء ثلاثة منهم يعدون في حالة فرار.

كما تمكنت الفرقة المحققة من إسترجاع 8 دراجات نارية مسروقة و إعادة تسليمها لمالكيها.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنايات السرقات بتوافر ظروف التعدد والليل، الكسر وإستحضار مركبة ذات محرك، مع إخفاء أشياء مسروقة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضد 03 منهم أمر إيداع، والباقون وضعوا تحت الرقابة القضائية.