بجاية: الإطاحة بثلاثيني يبيع ويروج القنب الهندي بخراطة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة خراطة بجاية. من الإطاحة بشخص يقوم ببيع وترويج المخدرات “حشيش القنب الهندي”.

حيثيات القضية جاءت بعد ورود معلومات إلى عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخراطة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات “حشيش” بإحدى المقاهي. على الفور تم وضع خطة محكمة قصد متابعة و ترصد المشتبه فيه.

بعد تنفيذ العملية أسفرت على توقيف المدعو (ع، ز) يبلغ من العمر 37 سنة. عند إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على حزمتين (02) من الحشيش يقدر وزنها بــ 12.07غ. ليتم تحويله إلى مقر الفرقة لإستكمال الإجراءات الجزائية. واستمرار في التحقيق تم إصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة المختص إقليميا.

و عند مباشرة التفتيش تم ضبط كمية من المخدرات (حشيش) بحديقة المسكن يقدر وزنها بــ8.37غ. كما تنبه أحد عناصر الشرطة لوجود شجرة مخدرات من الحجم المتوسط مغروسة بدلو على سطح المسكن.

تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية واد غير ببجاية.