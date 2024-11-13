بجاية.. الإطاحة بثلاثيني يحتال على المسنين

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أقبو ببجاية من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 36 سنة يحترف النصب والاحتيال على الأشخاص المسنين.

تفاصيل القضية جاءت بعد تسجيل شكوى ضد مجهول لشخص مسن تعرض للنصب والاحتيال. أين استولى الفاعل على مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم بعد النصب عليه وإيهامه أنه من معارف عائلته و مقيم بالمهجر. الضحية و بعد عرض عليه ألبوم صور المجرمين المتواجد بمركز الشرطة تمكن من التعرف على المشتبه فيه. بعد تكثيف الأبحاث تم توقيف هذا الأخير وسط مدينة أقبو و قد ضبط بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ 000 220 دج. وبعد التأكد من أنه يحترف النصب والاحتيال و بإذن من السلطات القضائية المختصة تم نشر نداء للجمهور. عبر الصفحة الرسمية لفايسبوك أمن ولاية بجاية. أين تقدم العديد من الأشخاص من المسنين راحوا ضحية سرقة أموالهم بنفس الأسلوب من نفس الشخص.

التحقيق المنجز في هذا الشأن بين أن المشتبه فيه بعد أن يختار ضحاياه من الأشخاص كبار السن. وحصوله على كافة المعلومات الشخصية للمراد استهدافه يقوم بالتقرب منه وإيهامه بأنه من أقاربه أو معارفه يقيم خارج الوطن.

وبعد تبادل أطراف الحديث يقوم الضحية بحسن النية إدخاله إلى بيته حينها يطلب منه المشتبه فيه منحه مبلغ مالي من العملة الوطنية كونه يملك فقط مبالغ من العملة الأجنبية. على أن يقوم بإرجاعه هذا المبلغ في اليوم الموالي بعد تحويل العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية. غير أن هذا الأخير بمجرد حصوله على الأموال يختفي.

كما أثبت التحقيق بأن المشتبه فيه يقوم بكراء مركبات فاخرة من مختلف وكالات كراء السيارات لاستعمالها في تنقلاته للنصب على الضحايا. و قد تمكن من جمع مبالغ مالية معتبرة بهذه الطريقة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة باستغلال ضعف الضحايا الناتج عن سنهم. باستعمال مركبة مع النصب والإحتيال. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.