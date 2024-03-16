بجاية: الإطاحة بثلاثيني يقوم بترويج المؤثرات العقلية بالقرب من الحرم الجامعي

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة تورط في قضية بيع المؤثرات العقلية لفائدة الطلبة الجامعيين.

وجاءت تفاصيل العملية، إثر قيام عناصر الشرطة بدوريات مراقبة باقليم الاختصاص. ولدى وصولهم إلى حي تاغزويت بالقرب من جامعة بجاية، لفت انتباههم شخص مشبوه على متن مركبة من نوع إيبيزا.

هذا الأخير بمجرد مشاهدته لعناصر الشرطة، بدت عليه علامات الارتباك والخوف. وبعد إخضاعه والمركبة للتفتيش الدقيق، تم العثور بالمقعد الخلفي للمركبة على كيس بلاستيكي بداخله علبتين من المؤثرات العقلية من نوع أقزوميل.

ووجد بداخل كل علبة 30 كبسولة بمجموع 60 كبسولة وكذا مجموعة من أدوية مهلوسة أخرى.

وعليه تم توقيفه وتحويله إلى مركز الشرطة لمواصلة التحقيق، أين تبين بأنه يقوم ببيع وترويج المهلوسات للطلبة الجامعيين.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية لأجل إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري، صُدر في حقه أمر إيداع.