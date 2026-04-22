بجاية: الإطاحة بثلاثيني يمتهن النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

تمكـنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة إغيل علي ببجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة يحترف النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية جاءت بعد تسجيل شكوى شخص تعرض للنصب و الإحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أين إتصل به أحد الأشخاص عبر تطبيقة “واتساب” و أوهمه بأنه يعد ممثلا عن شركة مصنع للسيارات كائن مقرها بالجزائر. و طلب منه معلومات عن طلبيته التي سبق وأن تقدم بها لذات المصنع من أجل إقتناء سيارة جديدة. كما طلب منه إعطائه أرقام بطاقته الذهبية، والرسالة التي تحتوي على رمز لأربعة أرقام. التي وصلته عبر رسالة نصية الى رقمه الهاتفي وبعد مدة إكتشف بأن رصيده البريدي. قد سحب منه مبلغا ماليا قدره 200000 دج، عندها أدرك أنه تعرض للنصب و الإحتيال من ذلك الشخص.

الفرقة المحققة وبعد تكثيف الأبحاث و التحريات و بإستخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال. تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه و مكان إقامته بولاية من الجنوب الشرقي للوطن، بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تمديد الإختصاص. و التنقل الى مقر إقامة المشتبه فيه و توقيفه بعد وضع خطة محكمة. وقيد تبين بأنه يحترف النصب والإحتيال وأنه لا تربطه أية علاقة بمصنع السيارات. وهي حيلة استعملها للنصب على الأشخاص قصد سرقة أموالهم.

تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية النصب و الاحتيال باستخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال. وتم تقديمه أمام نيابة أقبو المختصة اقليميا، أين صُدر في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.

