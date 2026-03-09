بجاية.. الإطاحة بخمسينية تمتهن السحر والشعوذة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري السادس بأمن ولاية بجاية، من الإطاحة بامرأة مشعوذة تبلغ من العمر 50 سنة تحترف السحر والشعوذة.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها وجود امرأة خمسينية تقوم بأعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية وذلك على مستوى مسكنها العائلي الكائن بقرية إغيل أوعزوق بمدينة بجاية.

مباشرة تم إعداد خطة محكمة وبعد تحديد هوية ومكان إقامة المشتبه فيها تم عملية الترصد بالقرب من مسكنها أين تم توقيف ثلاثة نسوة بعد خروجهن مباشرة من مسكن المشتبه فيها، وقد ضبط بحوزتهن 03 صور فوتوغرافية تخص 03 أشخاص من جنس ذكر وطلاسيم ” تميمة “.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم مداهمة مسكن المشتبه فيها وتوقيفها داخل شقتها، وبعد عملية التفتيش تم ضبط وحجز مواد وأغراض تستعمل في ممارسة السحر والشعوذة و الطلاسم، كما تم حجز عدة صور شمسية لبعض الأشخاص من الجنسين، أحجار بخور، حناء، قصاصات ورقية مدون عليها كتابات غير مفهومة بسائل مجهول، وكذا مبلغ مالي من عائدات الشعوذة.

حيث تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيها، وتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة.

