بجاية: الإطاحة بخمسيني انتحل صفة ممرض لسرقة مستلزمات طبية

تمكـنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري التاسع بأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة. تورط في قضية السرقة وانتحال وظيفة بارتداء ملابس خاصة بموظفي الصحة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي خليل عمران ضد شخص قام بانتحال صفة موظف بالقطاع. وعن حيثيات القضية تبيّن أن المشتكي منه متعود على التقدم إلى المستشفى مرتديا لباس عليه شعار CHU خاص بموظفي الصحة. منتحلا صفة ممرض لأخذ كل ما يريده من المستلزمات و الأغراض الطبية الفرقة المحقق.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات عن المشتبه فيه و إستنادا إلى فيديوهات كاميرات المراقبة المثبتة بذات المستشفى، تمّ التعرف على ملامح وأوصاف المشتبه فيه. الذي جرى توقيفه من طرف عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري التاسع على مستوى حي إديمكو. بعدما لفت انتباههم عندما كان على متن مركبة مرتديا زي موظف الصحة العمومية و ملامحه تنطبق مع ملامح المشتكي منه.

عملية مراقبة وتفتيش مركبة المشتبه فيه، مكّنت من ضبط وحجز بداخلها أغراض و مستلزمات وألبسة طبية. و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية انتحال وظيفة بإرتداء ملابس خاصة بموظفي الصحة دون حق لغرض الحصول على امتيازات وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صُدر ضده عقوبة ستة (06) أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر بمليون سنتيم.

