بجاية: الإطاحة بخمسيني يمتهن السرقة في الأسواق الأسبوعية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف كهل يبلغ من العمر 51 سنة. مسبوق قضائيا في الجرائم السرقة ينحدر من ولاية مجاورة يحترف السرقة بالنشل على مستوى الأسواق الأسبوعية ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت على إثر ورود نداء على الخط النجدة لأمن ولاية بجاية ،مفاده تعرض مواطن ،عمره 80 سنة إلى محاولة سرقة بالنشل على مستوى السوق الأسبوعي “إيديمكو”. فور ذلك تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان أين تمكنوا من إيقاف الفاعل بمساعدة المواطنين الوافدين على السوق. وقد ضبط بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ 14 ألف دينار جزائري.

مواصلة التحقيق تم إستدعاء ضحية ثانية شيخ يبلغ من العمر 78 سنة والذي تعرض للسرقة بنفس السوق و بنفس الأسلوب. و الذي تعرف مباشرة على الجاني الذي سلب منه مبلغ 40 ألف دينار جزائري. بعد إستكمال التحقيق أنجز ضده ملف جزائي لأجل قضية السرقة بالنشل في الطريق عمومي، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده 03 سنوات سجن نافذ. و غرامة مالية مقدرة بـ 200000 دينار جزائري و تعويض الضحية ب 50000 دج.