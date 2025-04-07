بجاية: الإطاحة بزوجين يحترفان النصب و الإحتيال

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية. من توقيف زوجين يحترفان النصب والإحتيال.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل عدة شكاوى لضحايا مفادها تعرضهم للنصب و الإحتيال من طرف شخص و زوجته التي تحمل جنسية أجنبية. أين يقوم بإيهام ضحاياه بأنه يشتغل لصالح وكالة تشغيل أجنبية. و بإمكانه توفير عقود عمل لهم بتلك الدولة مقابل مبالغ مالية و لكن بمجرد إستلام الأموال المتفق عليها يقطع الإتصال بهم.

و قد تمكن بهذه الطريقة الإحتيالية من جمع مبالغ مالية معتبرة، فور ذلك تم فتح تحقيق في القضية وبتكثيف الأبحاث و التحريات تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهما و توقيفهما بمدينة بجاية.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية النصب و الاحتيال وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد إجراء المثول الفوري صدر ضد الزوج أمر إيداع. في حين صدر في حق زوجته رقابة قضائية و غرامة مالية قدرها 20000 دج.

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