بجاية: الإطاحة بزوجين يستغلان مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والإحتيال

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخارجي ملبو بأمن ولاية بجاية من توقيف زوجين يستغلان مواقع التواصل الإجتماعي. بانتحالهما مهنة منظمة قانونا و إيهامهما للضحايا بتمكينهم من الحصول على تأشيرات أجنبية. إضافة إلى ضمان عقود عمل مقابل مبالغ مالية معتبرة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة لعدة شكاوي بخصوص النصب و الإحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أين تم فتح تحقيق في القضية وبالتعمق في التحريات تم التعرف على المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 44 سنة قاطن بإحدى الولايات المجاورة. حيث تم توقيفه في مسكنه فور تحديد مكان تواجده و عند عملية التفتيش للمسكن تحت إشراف السلطات القضائية المختصة و الذي كان إيجابيا من خلاله تم حجز هاتفين نقالين و جهاز إعلام ألي. كما تم ضبط عدة عقود اعتراف بالدين بقيمة تفوق مليار و نصف المليار سنتيم بأسماء ضحايا مختلفة.

ومن خلال مجريات التحقيق تبين أن المشتبه فيه ينتهج أسلوب إجرامي و الذي يتمثل في استدراج ضحاياه عبر (فايسبوك و تيك توك) بإيهامهم بالحصول على تأشيرة الدخول للدول الأوروبية مقابل ثلاثة ملايين دينار للشخص الواحد. و في حالة شك الضحايا يعمد إلى فكرة تحرير عقود الإعتراف بالدين أو عقود ودائع لإعادة كسب ثقة الضحايا.

كما تبين بالنظر لنتائج التحقيق الإلكتروني أن زوجة المشتبه فيه المدعوة (أ.ل) شريكة أيضا في القضية. حيث أنها كانت تقدم نفسها على أنها تعمل بإحدى السفارات الأجنبية و هي من سيجلب التأشيرات.

تم أنجاز ملف جزائي ضد الزوجين و تم تقديمهما أمام الجهات القضائية لأجل النصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي. إنتحال مهنة منظمة قانونا حيث تم وضعهما رهن الحبس المؤقت.

