بجاية: الإطاحة بسارق المحلات التجارية

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بمسبوق قضائي يبلغ من العمر 28 سنة يحترف سرقة المحلات التجارية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة إتصال هاتفي على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 في وقت متأخر من الليل. مفاده تعرض محل تجاري “كشك متعدد الخدمات” الكائن بحي 600 مسكن إحدادن للسرقة من طرف مجهول. على الفور تم توجيه دورية للشرطة ليتم توقيف الفاعل في حالة تلبس داخل المحل التجاري بعدما قام بكسر باب المحل بإستعمال آلة حادة.

كما تبين بأن المشتبه فيه معروف لدى مصالح الشرطة بقضايا السرقة. وخلال العملية تم إسترجاع المسروقات المتمثلة في كمية معتبرة من مادة التبغ بمختلف علاماتها. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بحوالي 12000 دج. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالكسر من داخل محل تجاري مع توافر ظرف الليل. كما تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقه أمر إيداع.