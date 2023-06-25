بجاية.. الإطاحة بستيني متلبسا بالسرقة بالسوق الأسبوعية بأوقاس

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أوقاس ببجاية من معالجة قضيتين منفصلتين تتعلقان بالسرقة.

تفاصيل القضية الأولى جاءت أثناء تواجد عناصر الشرطة في مهمة تأمين السوق الأسبوعي بمدينة أوقاس.

أين تقدم إليهم شخص يبلغ من العمر 54 سنة للتبليغ عن تعرضه لمحاولة السرقة بالنشل إستهدفت محفظته اليدوية.

وذلك من طرف شخص كبير في السن مباشرة تدخلت عناصر الشرطة وبعد تكثيف الأبحاث بذات السوق. تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 62 سنة.

وقد تبين بأنه من ذوي السوابق العدلية ويعد من محترفي السرقة وقد سبق له الدخول إلى السجن في قضايا مماثلة.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه إستدعاء مباشر لجلسة المحاكمة.

القضية الثانية جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة حول وجود مركبة مشبوهة تحمل ترقيم ولاية داخلية. مركونة على مستوى شاطئ البحر مقابل مقر بلدية أوقاس.

وبعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة تم التنقل إلى عين المكان وتوقيف المركبة السالفة الذكر والتي كان يقودها المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة.

وقد تم العثور بعين المكان على آلة كهربائية (MONTE CHARGE)مرمية على الأرض الفاعل قام بسرقتها من كوخ غير بعيد عن الشاطئ.

كما تم العثور بالمكان على مفتاح حديدي ومفكك براغي أستعملهما المشتبه فيه في عملية السرقة.

وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا، أين صدر في حقه أمر إيداع.