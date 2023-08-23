بجاية: الإطاحة بشبكة أفرادها يحترفون السرقة بالنشل داخل المحطة البرية

أوقفت عناصر أمن ولاية بجاية ثلاثة مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم من 36 إلى 75 سنة. إثنين منهم ينحدران من ولايتين شرقيتين، كانوا يحترفون السرقة بالنشل بمواقف الحافلات على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين ببجاية.

العملية الأولى جاءت على إثر تدخل عناصر الشرطة العاملة على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين فور وقوع سرقة بالنشل، كانت الضحية امرأة. حيث تعرضت إلى سرقة حافظة الأموال من داخل حقيبتها. تم توقيف الفاعل و استرجاع المسروقات. بعد إحالة المشتبه فيه لإجراء المثول الفوري للمحاكمة صدر في حقه الأمر بالإيداع.

العملية الثانية جاءت بعد تعرض كهل إلى عملية سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 13000 دج عن طريق النشل. من داخل جيبه وسط زحمة و تدافع الركاب عند باب حافلة نقل ما بين البلديات. و في ظرف قصير استطاعت قوات الشرطة العاملة داخل المحطة توقيف المشتبه فيه و إنجاز ضده ملف جزائي ليقدم إلى الجهات القضائية المختصة.

العملية الثالثة جاءت بعد تعرض شاب إلى عملية سرقة مبلغ مالي يقدر بـ. 17500 دج عن طريق النشل. من داخل جيبه داخل حيز المحطة البرية. فور ذلك تدخلت قوات الشرطة العاملة داخل المحطة ، لتوقيف المشتبه فيه. و إنجاز ضده ملف جزائي ليقدم إلى الجهات القضائية، و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضده حكم سنة (01) حبس نافذ و غرامة مالية 10000 دج مع ايداع.