بجاية: الإطاحة بشبكة أنشأت وكرا للفسق والدعارة بسوق الإثنين

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة سوق الإثنين ببجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 16 شخصا. 09 نسوة و 07 رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و 48 سنة. ينحدرون من ولايات مختلفة أنشؤوا وكرا لممارسة الفسق والدعارة بمدينة سوق الإثنين الساحلية.

جاء ذلك بعد قيام عناصر الشرطة بتنظيم عمليات مداهمة شملت مختلف الشقق والأحياء المشبوهة بقطاع الإختصاص. والتي كانت محل إستياء وطلبات تدخل من قبل المواطنين. أين شارك في هذه العملية عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية وكذا عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خراطة. وقد تم مداهمة 06 مساكن مشتبه فيها بممارسة الفسق والدعارة.

حيث أسفرت العملية على توقيف 9 نسوة ينحدرن من مختلف ولايات الوطن، بالإضافة كذلك إلى توقيف 7 رجال أغلبهم يقيم بولاية بجاية. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية إنشاء محل لممارسة الدعارة والسماح لأشخاص يحترفون الدعارة بالإعتياد على ممارسة الفسق سرا. تسهيل ومساعدة وحماية دعارة الغير، القيام بأعمال الوساطة بين الأشخاص يحترفون الدعارة. وكذا إقتسام متحصلات دعارة الغير، العيش مع محترف الدعارة بالإعتياد، الإغراء العلني على الدعارة، العجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة العيش.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد 6 نسوة. و 2 رجال أمر إيداع، فيما تم وضع 03 نسوة و 05 رجال تحت إجراءات الرقابة القضائية.