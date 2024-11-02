بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية بينهم فتاتين يحترفون سرقة المركبات بأقبو

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية بجاية. من وضع حد لجماعة أشرار تتراوح أعمارهم بين 16 و 41 سنة تتكون من 06 أشخاص. يحترفون سرقة المركبات يتزعمهم مسبوق قضائيا المكنى ” SERPENT “. من بينهم فتاتين في مقتبل العمر إحداهما قاصر.

العملية جاءت بعد تعرض مركبة من نوع “كيا بيكانتو” للسرقة على الساعة الواحدة صباحاً. من طرف مجهولين على مستوى مدينة أقبو ببجاية. وباشرت مصالح الشرطة فور تسجيل الشكوى عمليات بحث وتحري واسعة، وبعد نشر الأبحاث عن المركبة. ليتم تحديد مكان تواجدها بولاية سطيف وبالتنسيق المحكم مع المصالح الأمنية لهذه الأخيرة. و أخذ كافة الإجراءات القانونية تم تمديد الاختصاص و التنقل إلى هذه الولاية وبعد وضع خطة تم توقيف كل أفراد الشبكة وعددهم 06 أشخاص. 04 رجال و وفتاتين في مقتبل العمر مع استرجاع المركبة المسروقة.

كما بين التحقيق بأن المشتبه فيه الرئيسي المكنى ” SERPENT “، يستغل الفتاتين للإيقاع بالضحايا عن طريق المراودة والإغراء. وبعد إختيار الوقت المناسب بالتنسيق مع باقي أفراد الشبكة يتم سرقة المركبة المستهدفة وتحويلها خارج الولاية وبيعها.

و قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب الجنح السرقة بتوافر ظروف التعدد والليل وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري، صدر ضد كل أفراد الشبكة عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية قدرها 300000 دج لكل واحد منهم. باستثناء مشتبه فيه تم إدانته بـ 18 شهرا حبسا نافذا. و القاصرة التي أحيلت على قاضي الأحداث صدر ضدها أمر بالوضع بمركز الإناث بالبليدة.