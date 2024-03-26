بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية بينهم نساء تُزوّر محررات رسمية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة صدوق ببجاية من توقيف ستة أشخاص. من بينهم إمرأتين تتراوح أعمارهم بين 37 و 49 سنة. يحترفون التزوير واستعمال المزوّر في المحررات الإدارية و الرسمية. و أختام لمختلف الهيئات الإدارية الرسمية سواء العمومية. أو الخاصة ينحدرون من مدينة صدوق و ضواحيها.

تفاصيل القضية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها قيام شخص مشبوه يقيم بمدينة صدوق. بتزوير مختلف الوثائق الإدارية والرسمية على إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية.

وقد أسفرت عمليات البحث والتحري على تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 36 سنة وتوقيفه. و بتفتيش مسكن هذا الأخير و الذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. تم ضبط و حجز عدد هائل من الوثائق الإدارية المزورة. بالإضافة كذلك إلى معدات و أجهزة إعلام آلي تستعمل في عمليات التزوير. كما أثبتت التحريات ضلوع مشتبه فيهم آخرين متورطين في القضية و توقيف خمسة منهم مقيمين بولاية بجاية. و كذا مشتبه فيهم آخرين تم تحديد هوياتهم يقيمون خارج الوطن الذين يعدون محل بحث في حالة فرار.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لأفعال التزوير و إستعمال المزور في المحررات و الوثائق الرسمية و الإدارية. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضد المتهمين الرئيسيين أمر إيداع، بينما المشتبه فيهم الأربعة الآخرين وضعوا تحت إجراء الرقابة القضائية.