بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف التخزين والمتاجرة بالمخدرات

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية. من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تتكون من 05 أشخاص تنشط في مجال التخزين نقل و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بحي سيد علي لبحر بلدية بجاية.

تفاصيل العملية جاءت عقب ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر الفرقة مفادها وجود جماعة أشرار تقوم ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي سيدي علي لبحر ببلدية بجاية. مباشرة تم إعداد خطة عمل ميدانية، وبعد عملية الترصد للمشتبه فيهم تم مداهمة مكان المشتبه فيهم بذات الحي.

وقد أسفرت العملية المنفذة من طرف عناصر الفرقة عن توقيف 05 أشخاص من ضمنهم شقيقين توأمين. مع إسترجاع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1000 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ. 200 غرام من المخدرات (كيف معالج)، ومبلغ مالي من عائدات الإتجار غير مشروع يقدر بـ 200 مليون سنتيم. أسلحة بيضاء مختلفة.

تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، لأجل قضية التخزين نقل وترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. وتم تقديمهم أمام النيابة المختصة، أين صدر ضدهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية واد غير.

