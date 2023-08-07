بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف المتاجرة بالأسلحة النارية يقودها المكني “موحو

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و49 سنة تحترف المتاجرة بالأسلحة النارية.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها نشاط شبكة إجرامية تتاجر في الأسلحة النارية على مستوى إقليم ولاية بجاية يترأسها مشتبه فيه المكنى/ موحو، وهي بصدد إبرام صفقة بيع أسلحة نارية، فور ذلك تم تكثيف الأبحاث والتحريات والتي كللت بتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ومكان إبرام الصفقة، وبعد ترصد تحركات المشتبه فيه وعلى مستوى مفترق الطرق مخرج مدينة أميزور تم توقيف شاحنة من نوع دالتا وعلى متنها شخصين، وبعد إخضاعها لعملية التفتيش الدقيق تم العثور خلف المقاعد على بندقية مضخية، بعدها بمدة قصيرة تم توقيف مركبة أخرى قادمة للمكان من نوع فورد وعلى متنها شخص، بعد إخضاعها للتفتيش تم العثور بداخلها على بندقية مضخية كانت مخبأة بإحكام في أطراف الصندوق الخلفي للمركبة، في إطار للتحقيق وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم وكذا المستودع الذي يستغله، أين تم ضبط وحجز منظارين يركبا فوق البندقية، وكذا معدات و أدوات خاصة بالأسلحة النارية، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 292000 دج يعد من عائدات المتاجرة بالأسلحة النارية، كما مكن التحقيق من تحديد هوية شخص رابع متورط في القضية متواجد في حالة فرار. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية المتاجرة بالأسلحة، حيازة أجهزة حساسة دون رخصة من السلطات الإدارية المؤهلة قانونا، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضد مشتبه فيهما أمر إيداع، وآخر وضع تحت نظام الرقابة القضائية، بينما المشتبه فيه الرابع في حالة فرار محل بحث.