بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية تنصب على المحلات التجارية بأوقاس

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة أوقاس التابعة لأمن ولاية بجاية. من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 03 أشخاص. تحترف النصب والإحتيال على العاملات بالمحلات التجارية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة ببجاية شكوى بخصوص تعرض صاحب محل تجاري لبيع ملابس النساء و العطور للنصب والإحتيال من طرف شخص مجهول. كما تمكن هذا الأخير من الإستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 5000 دج من العاملة بالمحل بطريقة إحتيالية. مدعما شكواه بتسجيلات فيديو لكاميرات المراقبة المتوفرة بمحله التجاري. التي تظهر الطريقة التي أستعملها المشتبه فيه للنصب والإحتيال على العاملة.

كما أن الفرقة المحققة وفور تسجيل الشكوى كثفت عمليات البحث، أين تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ومرافقيه الذين ينحدرون من إحدى ولايات الغرب. وكذا المركبة المستعملة، وبعد نشر مواصفات المركبة على جميع الفرق العاملة في الميدان. تمكنت عناصر الشرطة العاملة بأمن ولاية بجاية من توقيفها وعلى متنها 03 أشخاص.

عملية التحقيق مع المشتبه فيهم مكنت من تحديد الطريقة المنتهجة للنصب والإحتيال على الضحايا. فبعد تحديد الضحية من جنس أنثى و لعاملات بمختلف المحلات التجارية كونهن لا يجدن عملية حساب الصرف حيث يعمد أحد المشتبه فيهم إلى إقتناء بعض الحاجيات من المحل. ويسلم للعاملة مبلغ مالي من فئة 2000 دج وبعد حصوله على المبلغ المتبقي يقوم مرة أخرى بتسليم للعاملة أوراق وقطع نقدية مختلفة مقابل ورقة نقدية من فئة 2000 دج. بالإضافة كذلك إلى إعادة الكرة عدت مرات إلى أن تفقد التركيز و يحتال عليها. بالإستيلاء على مبالغ مالية دون أن تدرك ذلك. و قد إستعمل نفس الطريقة على عدة ضحايا جلهم من فئة النساء. كما أستولى على مبالغ مالية مختلفة. ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية النصب والإحتيال.

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