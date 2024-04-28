بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية لسرقة الدراجات النارية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية.

تتكون الشبكة الإجرامية من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم من 17 إلى 21 سنة. حيث تعود تفاصيل العملية إثر تسجيل عدة شكاوي لمواطنين تعرضت دراجاتهم النارية للسرقة من طرف مجهولين. بناءا على هذا تم فتح تحقيق و بعد الأبحاث و التحريات تم التوصل إلى تحديد أوصاف و ملامح أحد المشتبه فيهم. وفي حدود الساعة الخامسة صباحا وخلال دوريات قامت بها عناصر الشرطة العاملة بالميدان تم مشاهدة شخص يحمل نفس الأوصاف على مستوى حي الصغير وهو بصدد سرقة دراجة نارية بإستعمال مفك براغي. ليتم توقيفه مباشرة وهو في حالة تلبس.

ليتبين أنه قاصر وضلوعه في سرقة العديد من الدراجات النارية بمختلف أحياء مدينة بجاية وضواحيها. حيث يقوم رفقة شركائه بترصد الضحايا الذين يقوم بركن دراجاتهم النارية خارج مقر سكناهم وفي الأماكن العامة. والمفتوحة خاصة بمدخل العمارات بالحظائر الغير محروسة. ومن خلال التحقيق تم تحديد هوية باقي شركائه الثلاثة وتوقيفهم.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة بتوافر ظرفي الليل و التعدد وإستحضارمركبة ذات محرك مع العود. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد القاصر الرقابة القضائية. و استدعاء مباشر لباقي المشتبه فيهم.