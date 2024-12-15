بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. تحت إشراف السلطات القضائية المختصة من تفكيك وتوقيف عناصر شبكة إجرامية البالغ عدده 13 شخصا.

العملية جاءت مواصلة للتحقيق في قضية توقيف مسافر و حجز 02 كلغ و300 غ من المخدرات الصلبة “كوكايين”. و 36455 قرص من المخدرات الصلبة (إكستازي)، من قبل مصالح الجمارك بميناء بجاية. وذلك بعد القيام بعمليات بحث وترصد لتحركاتهم.

وقد أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأكثر من 551 مليون سنتيم يعد من عائدات الترويج. مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة، 03 مركبات. بالإضافة كذلك إلى 721 قرص مهلوس من نوع سوبليتاكس 06 أجهزة تلفاز من الحجم الكبير مجهزة بمخابئ ، بالإضافة إلى آلة لعد النقود.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل جناية الحيازة والشراء وإستيراد المخدرات قصد البيع والتخزين والنقل في إطار جماعة إجرامية منظمة جنحة تبييض الأموال. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق 06 مشتبه فيهم أمر إيداع. وباقي المشتبه فيهم وضعوا تحت نظام الرقابة القضائية.