بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في السرقة

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثامن التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 04 أشخاص يحترفون السرقة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشبكة الإجرامية تتراوح أعمارهم بين 21 و 25 سنة. إثنين منهما مسبوقين قضائيا في قضايا سرقة.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة حول مشاهدة أشخاص مشبوهين على متن شاحنة صغيرة يقومون بعملية السرقة من داخل إحدى المستودعات الكائنة بقرية الزاوية بسيدي علي لبحر بجاية. مباشرة تم تكثيف الأبحاث ليتم إيقاف الشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 09. وبداخلها شخصين ولدى تفتيشها تبين بأنها محملة بسلسلة حديدية كبيرة الحجم. خاصة بتثبيت السفن تزن أطنانا قاما بسرقتها قصد إعادة بيعها لدى تجار الخردوات والحديد.

التحقيق أفضى إلى تحديد هوية شريكين آخرين متورطين في القضية وتوقيفهما. كما أسفرت الأبحاث عن تحديد مالك السلسلة الحديدية و تسليمها إياه. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة بتوافر ظروف إستحضار مركبة، التسلق والكسر، التعدد، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.