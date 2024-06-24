بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات بتيشي

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة تيشي ببجاية من توقيف 03 أشخاص من بينهم قاصر يحترفون السرقة ينحدرون من الجزائر العاصمة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكاوي ضد مجهول لأجل قضية سرقة بالكسر من داخل محلين تجاريين لبيع المواد الغذائية وكذا صيدلية بمدينة تيشي. فبعدما قام الفاعلون ليلا بكسر الستار الحديدي للمحلات والولوج إلى الداخل قاموا بسرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي 129 مليون سنتيم. معظمه من القطع النقدية وكذا بعض الأدوية من صنف المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى إلى مواد غذائية متنوعة و المغادرة نحو وجهة مجهولة.

مصالح الشرطة وبعد إجراء المعاينة الميدانية بمسرح الجريمة وكذا معاينة كاميرات المراقبة التي كان أحد المحلات مزودا بها. أتضح أن الفاعلين خلال عملية السرقة كانا مرتديين غطاء للوجه لتفادي الظهور على كاميرات المراقبة وعدم التعرف عليهما. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات وبعد دوريات مراقبة على مستوى المكان المسمى ” نجمة البحر ” بمدينة تيشي. تم توقيف شخصين مشتبه فيهما تتطابق ملامحهما لملامح الشخصين التي رصدهما كاميرات المراقبة وبحوزتهما حقيبتين يدويتين. على الرغم من محاولتهما الفرار بعدما مشاهدتهما لقوات الشرطة، وقد تبين بأنهما من قاما بإقتراف السرقة.

كما أفضى التحقيق إلى توقيف مشتبه فيه ثالث “قاصر” متورط في القضية. و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة المقترفة بظرفي الليل و الكسر. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضد مشتبه فيهما أمر إيداع فيما وضع القاصر بمركز متخصص في إعادة التربية بولاية مجاورة.