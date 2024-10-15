بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 26 و 64 سنة مختصة في سرقة الدراجات النارية بمدينة بجاية.

العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة في وقت متأخر من الليل مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها تعرض دراجة نارية للسرقة من طرف مجهولين كانوا على متن مركبة سياحية. وذلك على مستوى حي هضبة أميمون بأعالي مدينة بجاية.

مباشرة تم تكثيف الأبحاث ونصب عدة نقاط مراقبة بقطاع الإختصاص، و في حدود الساعة الرابعة صباحا. تم توقيف مركبة سياحية تحمل نفس الأوصاف و على متنها ثلاثة أشخاص. و بعد عملية المراقبة تم العثور بداخلها على الدراجة النارية المسروقة على إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيهم و تحويلهم إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار و السرقة بتوافر ظروف الليل و التعدد و استعمال مركبة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم عقوبة عامين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 100000 دج لكل واحد منهم.