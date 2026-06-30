بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة مكافحة سرقة المركبات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية. من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في سرقة المركبات بمدينة بجاية وضواحيها. تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 58 سنة ينحدرون من ولاية سطيف.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجـيل قضيتين لشخصين تعرضت مركباتهم للسرقة ليلا من طرف مجهولين بمدينة بجاية. فرقة مكافحة سرقة المركبات وبالتنسيق الدائم مع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو. وبإستغلال وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة تمكنت من التوصل إلى تحديد مواصفات مشتبه فيه الذي كان يتردد بمكان وقوع الجريمتين.

وبعد نشر الأبحاث عنه قصد تحديد هويته وتوقيفه، تم رصده بكاميرات المراقبة بعد عدة أيام من فعل السرقة بحي إيديمكو بالقرب من موقف الحافلات. مباشرة تم إعداد خطة عملياتية محكمة من خلالها تم الترصد للمشتبه فيه البالغ من العمر 58 سنة وتوقيفه. وقد ضبط بحوزته على مفتاح مصطنع مسطح نموذجي متعدد الإستعمالات خاص بتشغيل المركبات. وعدة مفاتيح أخرى من مختلف العلامات.

الفرقة المحققة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من تحديد هوية شخصين آخرين متورطين في القضية أب وإبنه. وبعد التنسيق مع النيابة المختصة تم تمديد الإختصاص إلى مكان إقامة المشتبه فيهما بولاية سطيف وتم توقيفهما بمسكنهما العائلي.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية السرقـة بإستعمال مفاتيح مصطنعة مع إخفاء أشياء مسروقة. وتم تقـديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد مشتبه فيهما أمر إيداع، في حين إستفاد مشتبه فيه ثالث من إستدعاء مباشر.

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