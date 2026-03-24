بجاية: الإطاحة بشبكة تتاجر بالمهلوسات وحجز 2283 قرص “بريغابالين” بالقصر

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة القصر بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 3 أشخاص. مختصة في بيع وترويج المؤثرات العقلية بمدينة القصر ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها قيام شخص ببيع المؤثرات العقلية بالمكان المسمى الغازون الكائن وسط مدينة القصر ببجاية. بناء على هذه المعلومات، تم فتح تحقيق في القضية و بعد تكثيف التحريات الميدانية. تم توقيف المشتبه فيه الذي ضبط بحوزته على 04 أقراص من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” و مبلغ مالي يقدر بـ 9820 دج.

وقد أسفر التحقيق على تحديد هوية مموّنيه وتوقيفهما بعد وضع خطة محكمة. وقد ضبط بحوزتهما على كيس بلاستيكي يحتوي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين تقدر بـ 2279 قرص. بالإضافة كذلك إلى سكين كبير الحجم و كذا مبلغ مالي يقدر بـ 13000 دج، والذي يعد من عائدات الترويج.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة. و جرى تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفـوري صدر ضد المشتبه فيهما الرئيسين أمر إيداع، في حين تمّ وضع المشتبه فيه الثالث تحت إجراء الرقابة القضائية.

div>

