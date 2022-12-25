بجاية: الإطاحة بشبكة تتاجر في الأقراص المهلوسة وحجز 3540 قرص

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة قي ترويج الأقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة تتكون من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 38 و 42 سنة. تحترف بيع وترويج المهلوسات. وتعود تفاصيل العملية إلى استغلال معلومات واردة إلى الفرقة مفادها تنقل أحد المشتبه فيهم إلى ولاية سطيف. قصد إقتناء كمية معتبرة من المهلوسات وإدخالها إلى إقليم ولاية بجاية. على متن مركبة من نوع أكسنت. قصد بيعها وترويجها على طول الشريط الساحلي.

وعلى إثر المعلومات تم إعداد خطة عملياتية محكمة مع وضع نقاط مراقبة وتفتيش ببجاية. وبعد عملية الترصد تم تحديد مسار المركبة ليتم توقيفها ليلا بمدينة درقينة. كما تم توقيف سائقها الذي حاول الفرار وأبدى مقاومة شديدة إتجاه عناصر الشرطة.

كما تمكنت ذات المصالح بعد عملية التفتيش الدقيق للمركبة ضبط وحجز 64 مشط من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” بمجموع 960 كبسولة كانت مخبأة بإحكام داخل محرك المركبة. وإستمرارا للتحقيق تم تحديد هوية شريكه الرئيسي المقيم بولاية سطيف. حيث وبعد تمديد الإختصاص تم توقيفه وضبط كيس بلاستيكي بداخله 40 علبة من الدواء المهلوس بريغابالين بمجموع 2400 قرص.

كما تم تفتيش مسكن الممون الرئيسي، أين عثر على 180 قرص مهلوس مرمية داخل فوهة حوض المرحاض حاولوا التخلص منها. التحقيق أيضا أفضى إلى تحديد هوية شريك آخر متورط في القضية والمقيم بولاية جنوبية والذي يبقى في حالة فرار.

و قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. حيازة بضاعة أجنبية محظورة عن طريق التهريب بإستعمال وسيلة نقل مهيأة لغرض التهريب. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة ببجاية. أين صدر ضدهما أمر إيداع. أما المشتبه فيه الثالث يبقى محل بحث.

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