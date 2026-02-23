بجاية: الإطاحة بشبكة تحترف ألعاب القمار الالكتروني عبر منصات اجتماعية غير مرخصة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة تيمزريت ببجاية خلال هذا الأسبوع من الإطاحة بـ 04 أشخاص. يمتهنون ألعاب القمار الالكتروني والمراهنات دون ترخيص قانوني وتداول العملات الرقمية عبر منصات الكترونية غير مرخصة.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر الشرطة لأمن الدائرة. مفادها قيام أشخاص بعرض على الجمهور ألعاب الحظ و اليناصيب والقمار الالكتروني الغير مشروع بمدينة تيمزريت. وبعد بحث وتحريات معمقة تم تحديد مكان تواجد 4 أشخاص كل واحد منهم يعمل لحسابه الخاص عن طريق هواتفهم النقالة داخل أكشاك متعددة الخدمات.

وعليه تم إعداد خطة من خلالها تم مداهمات تلك الأكشاك، وتوقيف المشتبه فيهم. مع حجز هواتفهم النقالة المستعملة في عملية القمار الإلكتروني و تداول العملات الرقمية.

عملية التفتيش الالكتروني لهواتف المشتبه فيهم، والتي تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة، جاءت نتائجها إيجابية كما تم خلال هذه العملية حجز مبالغ مالية متفاوتة ضبطت بحوزة المشتبه فيهم التي تعد من عائدات القمار وتسيير هذه اللعبة.

تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، لأجل قضية عرض وتنظيم وتشغيل ألعاب القمار الالكتروني دون ترخيص قانوني. تداول العملات الرقمية عبر منصات الكترونية غير مرخصة.