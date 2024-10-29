بجاية: الإطاحة بشبكة تحترف الشعوذة والنصب على المواطنين

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بجاية من توقيف ستة أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 27 و 39 سنة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن. تورطوا في قضية الضرب و الجرح العمدي النصب و ممارسة طقوس الشعوذة و كذا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة على الساعة الواحدة صباحاً اتصالا هاتفيا مفاده وقوع شجار بين مجموعة من الأشخاص. بأحد الشقق الكائنة بعمارة بقرية الزاوية بسيدي علي البحر ببجاية. فور ذلك تنقلت عناصر الشرطة و لدى وصولهم إلى عين المكان تم معاينة وجود ستة أشخاص داخل ذات الشقة. ثلاثة منهم جالسين على ركبتيهم و أحدهم مصاب بجروح، و بعد عملية التلمس الجسدي تم ضبط و حجز لدى واحد منهم مبلغ مالي قدره 000 48 دج. و مبلغ مالي آخر بالعملة الصعبة يقدر بـ 240 أورو وأدوات تستعمل في طقوس الشعوذة. بالإضافة كذلك إلى حجز 14 قرص من دواء كيتل و ثلاثة قطع من المخدرات.

ويتم توقيفهم و تحويلهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال التحقيق. الذي تبين من خلاله أن الشجار الذي نشب بينهم سببه النصب عن طريق الشعوذة .حيث كان أحدهم يزعم أنه راقي رفقة شريكيه و بالتالي استطاعوا أن يسلبوا من الضحايا مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية (الأورو) وذلك على مستوى ولاية البويرة. الضحايا قاموا طرء بينهم شجار داخل الشقة ببجاية بإستعمال أسلحة بيضاء.

و بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ثلاث ملفات جزائية ضدهم، الأول ضد ضحايا عملية النصب لأجل السرقة متبوع بالضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض (قضيب حديدي). و الثاني لأجل النصب و ممارسة طقوس الشعوذة. و الثالث لأجل حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض الاستهلاك الشخصي. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.