بجاية: الإطاحة بشبكة  تحترف سرقة المنازل بمالبو

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي ملبو التابع لأمن دائرة سوق الإثنين ببجاية من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 26 سنة يحترفون السرقة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل عدة شكاوى ضد مجهول لأجل قضية سرقة من داخل سكنات بأحد أحياء مدينة ملبو الساحلية.

حيث كان الفاعلون يستغلون غياب مالكي الشقق لسرقة الأغراض الثمينة بناءا على ذلك تنقلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى عين المكان أين تبين أن كل الشقق محل السرقة غير مشغولة و بعد إجراء المعاينة الميدانية بمسرح الجريمة تبين أن الفاعلون قد استولوا على عدة أغراض من بينها أجهزة كهرومنزلية و أنابيب نحاسية وغيرها من الأغراض، وبعد تكثيف الأبحاث و التحريات تم التوصل إلى معلومات مفادها أن مرتكبي الجريمة شباب يقيمون بنفس الحي و هذا ما أكدته نتائج التقنيات العلمية الحديثة بتحديد هوية أحد المشتبه فيهم المقيم بذات الحي ليتم توقيفه وتحديد هوية باقي شركائه و توقيفهم، كما تم استرجاع بعض المسروقات. و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار الغرض منها الإعداد لإرتكاب جنايات السرقة السرقة بالتعدد و التسلق و الكسر مع توافر ظرفي الليل و إستحضار