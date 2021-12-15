بجاية: الإطاحة بشبكة ترويج المهلوسات بالأسواق الشعبية وحجز 1109 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول التابعة لأمن ولاية بجاية خلال بداية هذا الأسبوع من تفكيك جماعة أشرار تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و55 سنة، مختصة في ترويج المخدرات والمهلوسات بالأسواق الشعبية ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بناءا على معلومة أوردها مواطن عبر الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 مفادها تواجد شخص مشبوه يتردد على السوق الشعبي ليبابور بوسط مدينة بجاية يقوم بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب من مرتادي السوق، على الفور تم مباشرة تحريات معمقة مكنت من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيه الذي بعد مراقبته مدة كافية تم توقيفه، أين تم ضبط بحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من مختلف الأصناف (كيتيل، باركديل، كاربيمول) تقدر بـ 133 قرص ، بالإضافة إلى سلاح أبيض (سكين) ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 04 ملايين سنتيم يعد من عائدات الترويج، التحريات المنجزة في شأن القضية أفضت إلى تحديد هوية شريكيه وتوقيفهما على مستوى السوق اليومي المسمى لخميس ببجاية، أين ضبط بحوزتهما 164 قرص مهلوس من مختلف الأصناف، مبلغ مالي يقدر بأكثر من 35000 دج

عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، مكنت من حجز 812 قرص مهلوس من مختلف الأصناف، 24 قارورة (قطرات مهلوسة) بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 150 أورو، أسلحة بيضاء، مبلغ مالي قدره 18 مليون سنتيم، وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية وشرائها قصد البيع وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.