بجاية: الإطاحة بشبكة تروّج المخدرات الصلبة وحجز كمية من الكيف والمهلوسات بأوزلاقن

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و39 سنة تحترف المتاجرة بالمخدرات والمهلوسات في أوساط الشباب، 7 منهم ينحدرون من ولاية سطيف و 3 من بجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها قدوم مركبة من نوع بيجو 207 تحمل ترقيم ولاية سطيف بإتجاه مدينة بجاية قصد بيع وترويج كمية من المخدرات الصلبة بمدينة بجاية، ليتم إعداد خطة محكمة مع تكثيف التحريات، وبعد الترصد للمركبة على طول المسلك سطيف بإتجاه بجاية، وعلى مستوى قرية مرواحة بخراطة تم توقيف المركبة المشبوهة وعلى متنها ثلاثة أشخاص، وبعد إخضاعهم والمركبة للتفتيش تم العثور بحوزة أحد المشتبه فيهم على كمية من المهلوسات من نوع إكتازي تقدر بـ 335 قرص كانت مثبتة بإحكام بواسطة شريط لاسق بظهره، التحقيق في شأن القضية أفضى إلى تحديد هوية 07 أشخاص آخرين متورطين في القضية 03 منهم ينحدرون من مدينة أوزلاقن ببجاية، ليتم توقيف 05 أشخاص منهم، وبتفتيش مساكنهم والتي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم ضبط وحجز بمنزل أحد المشتبه فيهم المقيم بأوزلاقن على 18 صحيفة من الكيف يقدر وزنها بـ 1810 غرام.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المخدرات (كيف معالج، مؤثرات عقلية)، النقل، الشراء، عرضها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتم تقديم المشتبه فيهم السبعة أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضدهم أمر إيداع، أما المشتبه فيهم الثلاثة الآخرين فهم محل بحث في حالة فرار.