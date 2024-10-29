بجاية: الإطاحة بشبكة تستغل منزلاً مهجوراً لترويج المهلوسات 

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف مسبوق قضائيا يحترف بيع وترويج المهلوسات في أوساط الشباب بالأحياء الشعبية.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين، مفاده قيام أشخاص مشبوهين ببيع وترويج المخدرات وإخفاء أشياء مسروقة بمسكن مهجور بحي ربيعة بمدينة بجاية.

فور ذلك، تم وضع خطة عملياتية وتكثيف التواجد الميداني لعناصر الشرطة بالزي المدني بمحيط المسكن المهجور.

وبعد عملية ترصّد للمكان، تم معاينة تقدم 3 أشخاص إلى عين المكان، بقي اثنان منهم بالقرب من المسكن للمراقبة والحراسة. وثالث دخل إلى المسكن وهو يلتفت إلى الخلف ويراقب محيط المكان وبتفطنهم لوجود عناصر الشرطة لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة بعد القفز على جدار. خلال العملية تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 240 مشطاً، بمجموع 3597 كبسولة من نوع بريغابالين كانت مقسمة على شكل حزم ومخبأة داخل دلو للقمامة.

وبعد استغلال تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة لمصالح الشرطة المثبتة في الطريق العام. تعرفت الفرقة المحققة على هوية المشتبه فيه الرئيسي المعروف لدى مصالح الشرطة بتورطه في قضايا المخدرات. وبعد وضع خطة تم توقيفه وسط مدينة بجاية.

وبإخضاعه لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 53000 دج من عائدات البيع وترويج المهلوسات.

وبيّن التحقيق بأن المشتبه فيه وشريكاه اللذان يعدان في حالة فرار يستغلان ذلك المسكن المهجور في بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. كونه يقع في مكان عالٍ لسهولة مراقبة تحركات عناصر الشرطة وسهولة الفرار في حالة اكتشاف أمرهم.

بعد نهاية التحقيق، أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها. وتم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع فيما بقي شريكاه محل بحث في حالة فرار.