بجاية: الإطاحة بشبكة تقودها إمرأة تقدّم مواعيد وتأشيرات وهمية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية تقودها إمرأة تبلغ من العمر 44 سنة تمتهن النصب والإحتيال.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أغلب الضحايا من الطلبة والشباب الراغبين في العمل والدراسة بالخارج. وتعود تفاصيل العملية بعد تسجيل مصالح الشرطة عدة شكاوي لشباب من الجنسين تعرضوا للنصب والإحتيال من طرف إمرأة توهم الشباب والطلبة الراغبين في طلب التأشيرة إلى الدول الأوروبية بأنها لديها معارف بقنصلية فرنسا وإسبانيا بالجزائر العاصمة. وبإمكانها الحصول على رخص العمل والتأشيرات سواء للدراسة أو في إطار العمل أو السياحة. مقابل مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية تتراوح ما بين 42 و 130 مليون سنتيم و 100 أورو إلى 2000 أورو.

وبعد تسلمها تلك المبالغ المالية سواء على دفعات أو دفعة واحدة تسلم لهم وثائق مزورة بخصوص موعد للتقرب إلى تلك السفارات. وطلب التأشيرة لإقامة لفترة طويلة المدى. وبعد إقتراب تاريخ الموعد تتصل بضحاياها مدعية أنه قد تم إلغاء التأشيرات وأنها ستتكفل بأخذ موعد آخر. و تبقى تتلاعب بضحاياها و تتماطل إلى غاية إدراكهم بأنهم تعرضوا للنصب والإحتيال من طرفها.

مصالح الشرطة فور ذلك باشرت تحريات معمقة مع توقيف المشتبه فيها وشريك لها مهمته جلب الزبائن. وبعد إستغلال الهاتف النقال للمشتبه فيها وإخضاعه للتفتيش الإلكتروني تم معاينة وجود مختلف الوثائق الأجنبية والوطنية. نسخ من جوازات السفر، وثائق خاصة بطلب التأشيرة، وصولات دفع عبر البريد. بالإضافة كذلك إلى رسائل نصية مع الضحايا عبر شبكة الأنترنت تطلب منهم مبالغ مالية.

كما أثبت التحقيق إمتداد هذه الشبكة الإجرامية إلى ولاية وهران أين تقيم مشتبه فيها أخرى تعمل على إرسال الوثائق المزورة إلى المشتبه فيها الرئيسية. والتي تبقى في حالة فرار. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية النصب. التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية والمشاركة. وتم تقديم المشتبه فيها الرئيسية وشريكها أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضدها أمر إيداع وشريكها وضع تحت الرقابة القضائية.