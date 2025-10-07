بجاية: الإطاحة بشبكة تمتهن ألعاب القمار الإلكتروني والمراهنات دون ترخيص بخراطة

تمكنت عناصر الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خراطة التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار. تتكون من 05 أشخاص تمتهن ألعاب القمار الإلكتروني والمراهنات دون ترخيص قانوني. وتداول العملات الرقمية عبر منصات إلكترونية غير مرخصة.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص من المسبوقين قضائيا يبلغ من العمر 24 سنة. بنشاط عرض على الجمهور ألعاب الحظ واليناصيب والقمار الإلكتروني الغير مشروع بمدينة خراطة.

وبعد تحريات معمقة تم تحديد هوية المشتبه فيه، وبتتبع تحركاته تم توقيفه وسط مدينة خراطة. بعد مواصلة التحريات تمكنت الفرقة المحققة من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة أوقاس رفقة مشتبه فيه آخر. كما تم تحديد هوية مشتبه فيهما آخرين متورطين في القضية وتوقيفهما الأول تم توقيفه بمدينة بجاية والثاني ببلدية تالة حمزة ببجاية.

العملية أسفرت على حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بأكثر من مليار سنتيم، ومبلغ من العملة الصعبة يقدر بأكثر من 2000 أورو. مركبة من نوع كوبرا، شيك معتمد بقيمة أكثر من مليار سنتيم.

تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، لأجل قضية مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال. عرض وتنظيم وتشغيل ألعاب القمار الإلكتروني دون ترخيص قانوني. تداول العملات الرقمية عبر منصات إلكترونية غير مرخصة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

كما تم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا، أين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع. وباقي المشتبه فيهم صدر في حقهم رقابة قضائية.

