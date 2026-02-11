بجاية: الإطاحة بشبكة تُتاجر بالمخدرات وحجز كمية من الكوكايين وأسلحة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أقبو ببجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 10 أشخاص. مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية بجاية.

كما تم حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين وإكستازي. أكثر من نصف كيلو من مادة الكوكايين مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 772 مليون سنتيم بندقية صيد. وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام.

القضية جاءت إثر ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر الفرقة مفادها حيازة وتخزين مشتبه فيهما (رجل وإمرأة) على مستوى مقر إقامتهما ببلدية أيت رزين بأقبو. على كميات معتبرة من المخدرات بجميع أصنافها وبإستغلال هذه المعلومات وتفعيل عنصر الإستعلام وتكثيف التحريات الميدانية تم تحديد مقر إقامتهما.

بالتنسيق مع النيابة المختصة تم مداهمة مسكن المشتبه فيهما، أين أسفرت العملية على توقيف 10 أشخاص من بينهم إمرأة ومشتبه فيهما محل أوامر بالقبض حجز 1468 قرص من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي. 1219 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين قرابة 01 كلغ كيف معالج. بالإضافة كذلك إلى 514 غرام من مادة الكوكايين بندقية صيد، قنبلة يدوية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 772 مليون سنتيم من عائدات الترويج. 04 دراجات نارية، 04 ميزان إلكتروني، أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، وثائق إدارية مزورة، قناع وشارة يستعملان للتمويه.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو المختص إقليميا، عن قضية الحيازة والتخزين والشراء قصد البيع للمخدرات (كيف معالج). والمخدرات الصلبة (كوكايين - إكستازي) والمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. حيازة أسلحة من الصنف الخامس بدون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا حيازة تجهيزات حساسة بدون رخصة.

