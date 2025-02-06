بجاية: الإطاحة بشبكة تُروّج المخدرات وحجز 1641 قرص بريغابالين 

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من الاطاحة بجماعة إجرامية منظمة تتكون من 11 شخصا. أغلبهم مسبوقين قضائيا ومحل أوامر قضائية بالقبض. تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 58 سنة.

تحترف الشبكة المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية بمدينة سوق الإثنين وضواحيها إلى غاية حدود ولاية جيجل. مع حجز 1641 كبسولة من نوع بريغابالين. وقرابة نصف كلغ من الكيف المعالج، مركبتين، وأسلحة بيضاء.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى فرقة الـ BRI مفادها حيازة شابين من بلدية سوق الإثنين على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. و هما بصدد ترويجها بقرية تيزي الواد و ضواحي مدينة سوق الإثنين ببجاية. فور ذلك تم وضع تشكيلات أمنية على مستوى مدخل و مخرج القرية. وفي حدود الساعة العاشرة ليلا تم رصد المشتبه فيهما على متن مركبة نفعية من نوع طويوطا هليكس. وبعد توقيفها وإخضاعها لعملية التفتيش ضبط بداخلها على 1560 قرص مهلوس مخبأة بإحكام. داخل أكياس بلاستيكية خلف كرسي مرافق السائق.

كما تم توقيف المشتبه فيهما و تحويلهما إلى مقر الفرقة لإستكمال التحقيق. و الذي أسفر على تحديد باقي أفراد الشبكة الإجرامية و توقيفهم. و بعد تفتيش مساكنهم عثر على 05 صفائح من المخدرات “كيف معالج” يقدر وزنها بـ 490 غ و 81 قرص مهلوس من نوع بريغابالين بمسكنين لمشتبه فيهما. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية و الصعبة و المقدرة بـ 70000 دج، 50 أورو، و 20 دولار كندي و التي تعد من عائدات الترويج.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل جنحة حيازة المخدرات “كيف معالج و مؤثرات عقلية” قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.