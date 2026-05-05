بجاية: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 2 كلغ “كيف”

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة القصر ببجاية من الاطاحة بشخصين يتاجران بالمخدرات ببلدية القصر وضواحيها.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بدوريات مراقبة بقطاع الاختصاص، ولدى وصولهم إلى حي برشيش ببلدية القصر لفت إنتباههم شخص مشبوه. مباشرة تمذ توقيفه و بإخضاعه لعملية التلمس الجسدي عُثر بحوزته على قطعة من المخذرات (كيف معالج )، و مبلغ مالي بالعلمة الوطنية يقدر بأكثر من 10 ملايين سنتيم.

بعد التحقيق تبين بأن هذا الأخير يقوم باقتناء المخدرات من عند شخص يقطن بمدينة بجاية، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات جرى تحديد هوية هذا الشخص وكذا مكان إقامته بقرية إحدادن وادى بمدينة بجاية.

بالتنسيق مع النيابة المختصة، تم التنقل إلى مقر إقامة المشتبه فيه وتوقيفه بعد محاولته الفرار، و التخلص من كيس بلاستيكي كان بحوزته، لكن فطنة عناصر الشرطة حالت دون ذلك وتمكنت من إسترجاع الكيس البلاستيكي والذي تبين بأنه يحتوي على 18 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي يفوق 02 كلغ. خلال العملية تم ضبط وحجز مبلغ مالي قدره 08 ملايين سنتم، و ورقة نقدية بالعملة الصعبة ذات قيمة 50 أورو كانا بحوزته.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل حيازة المخدرات (كيف معالج ) بطريقة غير مشروعة، شرائها و إخفائها و عرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، المشاركة والعود، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.