بجاية: الإطاحة بشبكة لتزوير النقود وحجز أكثر من 240 مليون مزوّرة

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل BRI بجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 03 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 36 و 46 سنة، مختصة في تزوير العملة الوطنية والأجنبية. مع حجز معدات وأجهزة تستعمل في عملية التزوير ومبلغ مالي مزور قدره 2414000 دج.

تفاصيل العملية جاءت بعد استغلال معلومات واردة إلى فرقة BRI، مفادها وجود شخصين مشبوهين منحدرين من بلدية صدوق ولاية بجاية. من بينهم المكنى ” الروجي ” الذي هو محل أمر بالقبض لتورطه في قضايا إجرامية وترويج مبلغ مالي معتبر مزوّر من العملة الوطنية. مباشرة تم وضع تشكيل أمني على طول الطريق بين بلدية صدوق وقرية بيزيو. وفي حدود منتصف الليل تم رصد مشتبه فيهما مجتمعين بالقرب من محور الدوران بقرية لعزيب موحلي ببلدية صدوق على متن مركبة. ليتم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيهما وحجز كيس بلاستيكي بداخله 200 مليون سنتيم من فئة 2000 دج.

وبتفتيش مسكن المشتبه فيهما والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. تم ضبط وحجز أجهزة ومعدات إلكترونية تستعمل في عملية التزوير. تتمثل في جهاز حاسوب محمول، آلة تصفيح الورق، طابعة ملونة، شريط ملفوف فضي اللون. بالإضافة كذلك إلى رزمة من أوراق ملونة خاصة بالطباعة. بالإضافة إلى أسلحة بيضاء تتمثل في سكاكين وسيوف من الحجم الكبير.

وقد أفضت التحريات المعمقة إلى تحديد هوية شريكهم الثالث المقيم بولاية تيزي وزو. والذي تم توقيفه وبحوزته 40 مليون مزوّرة من فئة 2000 دج. بالإضافة كذلك إلى ضبط مبلغ آخر مزور يقدر بـ 22000 دج. وحاسوب، رزمات من الورق ذو نوعية رفيعة.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وتوزيعها وبيعها. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع، مع تنفيذ أمر بالقبض في حق المكنى ” الروجي “.